Ecole St Joseph 1, rue de Néal Médréac Ille-et-Vilaine

16ème édition de la rando VTT et pédestre organisé par l’école St Joseph à Médréac.

Elle a pour but de rassemblé les amoureux de la nature sur des sentiers à 75% privé, et donc exclusif.

Il y a plusieurs parcours

– 25, 35 et 45 Kms pour le VTT

– 10 et 12 pour la pédestre.

Les inscriptions peuvent se faire en ligne via helloasso (https://www.helloasso.com/associations/apel-de-l-ecole-st-joseph-de-medreac/evenements/randonnee-vvt-et-pedestre) ou sur place (1€ de plus).

Cette année, 1€ par inscription sera reversé pour le téléthon. .

