Rando VTT et pédestre Ecole St Joseph Médréac samedi 28 mars 2026.
Ecole St Joseph 1, rue de Néal Médréac Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-29
16ème édition de la rando VTT et pédestre organisé par l’école St Joseph à Médréac.
Elle a pour but de rassemblé les amoureux de la nature sur des sentiers à 75% privé, et donc exclusif.
Il y a plusieurs parcours
– 25, 35 et 45 Kms pour le VTT
– 10 et 12 pour la pédestre.
Les inscriptions peuvent se faire en ligne via helloasso (https://www.helloasso.com/associations/apel-de-l-ecole-st-joseph-de-medreac/evenements/randonnee-vvt-et-pedestre) ou sur place (1€ de plus).
Cette année, 1€ par inscription sera reversé pour le téléthon. .
Ecole St Joseph 1, rue de Néal Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 33 08 65 12
