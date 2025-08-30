Rando VTT et VTTAE Cransac

Rando VTT et VTTAE Cransac samedi 30 août 2025.

Rando VTT et VTTAE

Cransac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Rando VTT / VTTAE organisée par le CCFAC en partenariat avec le comité des fêtes dans le cadre de la fête de Cransac-Les-Thermes.

Départ libre de 8h à 9h, rdv sur la place de l’Hôtel de Ville.

Parcours initiation de 20km et parcours de 45 km.

Location de vélo sur place, information au 09 84 09 99 36.

Restauration sur place à 14€, assiette de charcuterie, aligot saucisse, fromage, dessert et vin compris. Réservation obligatoire au 06 42 77 96 96.

Renseignements sur la page facebook Cyclo Club Firmi Aubin Cransac https://www.facebook.com/CycloClubFirmiAubinCransac .

Cransac 12110 Aveyron Occitanie

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando VTT et VTTAE Cransac a été mis à jour le 2025-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)