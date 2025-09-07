Rando VTT-Gravel-Marche par les Mem’Pamal VTT et la Marouette Gâtinaise Secondigny

Rando VTT-Gravel-Marche par les Mem’Pamal VTT et la Marouette Gâtinaise Secondigny dimanche 7 septembre 2025.

Les Effres Secondigny Deux-Sèvres

Début : 2025-09-07

Les Mem’Pamal VTT et la Marouette Gâtinaise organisent une journée sportive au départ du Plan d’eau des Effres, à Secondigny !

Plutôt vélo ? Choisissez l’un des 4 parcours, d’une distance de 28km, 38km, 47km ou 55km et partez sur un circuit vallonées en forêt.

Un parcours de 60km spécial Gravel avec guidage en tracé GPX est également proposé.

Plutôt marche ? Inscrivez-vous à l’un des 3 parcours, de 8 à 18 km.

Pensez à votre gobelet !

Quel que soit votre choix, plusieurs ravitos ponctuerons votre route et un sandwich sera offert à l’arrivée.

Inscriptions à partir de 7h45

Fin des inscriptions à 8h45 pour les grands parcours et 9h30 pour petits parcours. .

Les Effres Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 29 97 08 claudettecharrier@orange.fr

