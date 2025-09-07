Rando vtt ‘la chnérante’ allée du stade Cheniménil
Randonnée VTT et Gravel pour toute la famille
5 parcours VTT
• 10 km (5 euros)
• 20 km famille (6 euros)
• 18 km sportif (6 euros)
• 35 km sportif (7 euros)
• 43 km confirmés (8 euros)
Nouveauté 3 parcours Gravel
• 28 km (5 euros)
• 40 km famille (7 euros)
• 68 km sportif (10 euros)
Port du casque obligatoire
Vélos électriques acceptés
Tout est organisé afin de vous passiez une agréable journée
• Parking sur place
• Café et brioche d’accueil
• Restauration sur place
• Possibilité de location VTT électriques ou non: sur réservation auprès de l’office de tourisme de Bruyères (03-29-50-51-33) qui seront sur place le jour j avec les vélos.
• Ravitaillement copieux 1 à 3 en fonction des parcours
• Equipe de bénévoles fort sympathiquesTout public
allée du stade STADE FOOT Cheniménil 88460 Vosges Grand Est +33 6 84 79 26 85 ucvv88@gmail.com
English :
Mountain biking and Gravel tours for the whole family
5 mountain bike trails
? 10 km (5 euros)
? 20 km family (6 euros)
? 18 km sportive (6 euros)
? 35 km sportive (7 euros)
? 43 km advanced (8 euros)
New: 3 Gravel courses
? 28 km (5 euros)
? 40 km family (7 euros)
? 68 km sportive (10 euros)
Helmets compulsory
Electric bikes accepted
Everything is organized to ensure you have a pleasant day:
? On-site parking
? Welcome coffee and brioche
? On-site catering
? Electric and non-electric mountain bike hire available: please book with Bruyères tourist office (03-29-50-51-33), who will be on hand with the bikes on the day.
? Copious refreshments 1 to 3 depending on the route
? Friendly team of volunteers
German :
Mountainbike- und Gravel-Touren für die ganze Familie
5 Mountainbike-Strecken
? 10 km (5 Euro)
? 20 km Familie (6 Euro)
? 18 km sportlich (6 Euro)
? 35 km sportlich (7 Euro)
? 43 km Fortgeschrittene (8 Euro)
Neu: 3 Gravel-Strecken
? 28 km (5 Euro)
? 40 km Familie (7 Euro)
? 68 km sportlich (10 Euro)
Das Tragen eines Helms ist Pflicht
Elektrofahrräder werden akzeptiert
Alles ist so organisiert, dass Sie einen angenehmen Tag verbringen können
? Parkplätze vor Ort
? Kaffee und Brioche zur Begrüßung
? Verpflegung vor Ort
? Möglichkeit, elektrische oder nicht elektrische Mountainbikes zu mieten: Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Bruyères (03-29-50-51-33), die am Tag selbst mit den Fahrrädern vor Ort sein werden.
? Reichhaltige Verpflegung 1 bis 3 je nach Strecke
? Sympathisches Team von Freiwilligen
Italiano :
Escursioni in mountain bike e su sterrato per tutta la famiglia
5 percorsi in mountain bike
10 km (5 euro)
20 km per famiglie (6 euro)
18 km sportivi (6 euro)
35 km sportivi (7 euro)
43 km avanzato (8 euro)
Novità: 3 percorsi su ghiaia
28 km (5 euro)
40 km per famiglie (7 euro)
68 km sportivi (10 euro)
Caschi obbligatori
Si accettano biciclette elettriche
Tutto è organizzato per farvi passare una bella giornata:
? Parcheggio in loco
? Caffè e brioche di benvenuto
? Ristorazione in loco
? Noleggio di mountain bike elettriche o non elettriche: la prenotazione deve essere effettuata presso l’Ufficio del Turismo di Bruyères (03-29-50-51-33), che sarà a disposizione con le biciclette il giorno stesso.
? Ristori abbondanti da 1 a 3 a seconda del percorso
? Un team di volontari molto amichevole
Espanol :
Rutas en bicicleta de montaña y grava para toda la familia
5 rutas en bicicleta de montaña
? 10 km (5 euros)
? 20 km familiar (6 euros)
? 18 km deportiva (6 euros)
? 35 km deportivo (7 euros)
? 43 km avanzado (8 euros)
Nuevo: 3 recorridos de grava
? 28 km (5 euros)
? 40 km familiar (7 euros)
? 68 km deportivo (10 euros)
Casco obligatorio
Se aceptan bicicletas eléctricas
Todo está organizado para que pases un día estupendo:
? Aparcamiento
? Café y brioche de bienvenida
? Catering in situ
? Alquiler de bicicletas de montaña eléctricas y no eléctricas: las reservas deben hacerse en la Oficina de Turismo de Bruyères (03-29-50-51-33), que estará a su disposición con las bicicletas ese día.
? Abundantes avituallamientos: de 1 a 3 según el recorrido
? Un equipo de voluntarios muy amable
