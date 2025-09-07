Rando vtt ‘la chnérante’ allée du stade Cheniménil

Rando vtt ‘la chnérante’ allée du stade Cheniménil dimanche 7 septembre 2025.

Rando vtt ‘la chnérante’

allée du stade STADE FOOT Cheniménil Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07 11:00:00

2025-09-07

Randonnée VTT et Gravel pour toute la famille

5 parcours VTT

• 10 km (5 euros)

• 20 km famille (6 euros)

• 18 km sportif (6 euros)

• 35 km sportif (7 euros)

• 43 km confirmés (8 euros)

Nouveauté 3 parcours Gravel

• 28 km (5 euros)

• 40 km famille (7 euros)

• 68 km sportif (10 euros)

Port du casque obligatoire

Vélos électriques acceptés

Tout est organisé afin de vous passiez une agréable journée

• Parking sur place

• Café et brioche d’accueil

• Restauration sur place

• Possibilité de location VTT électriques ou non: sur réservation auprès de l’office de tourisme de Bruyères (03-29-50-51-33) qui seront sur place le jour j avec les vélos.

• Ravitaillement copieux 1 à 3 en fonction des parcours

• Equipe de bénévoles fort sympathiquesTout public

allée du stade STADE FOOT Cheniménil 88460 Vosges Grand Est +33 6 84 79 26 85 ucvv88@gmail.com

English :

Mountain biking and Gravel tours for the whole family

5 mountain bike trails

? 10 km (5 euros)

? 20 km family (6 euros)

? 18 km sportive (6 euros)

? 35 km sportive (7 euros)

? 43 km advanced (8 euros)

New: 3 Gravel courses

? 28 km (5 euros)

? 40 km family (7 euros)

? 68 km sportive (10 euros)

Helmets compulsory

Electric bikes accepted

Everything is organized to ensure you have a pleasant day:

? On-site parking

? Welcome coffee and brioche

? On-site catering

? Electric and non-electric mountain bike hire available: please book with Bruyères tourist office (03-29-50-51-33), who will be on hand with the bikes on the day.

? Copious refreshments 1 to 3 depending on the route

? Friendly team of volunteers

German :

Mountainbike- und Gravel-Touren für die ganze Familie

5 Mountainbike-Strecken

? 10 km (5 Euro)

? 20 km Familie (6 Euro)

? 18 km sportlich (6 Euro)

? 35 km sportlich (7 Euro)

? 43 km Fortgeschrittene (8 Euro)

Neu: 3 Gravel-Strecken

? 28 km (5 Euro)

? 40 km Familie (7 Euro)

? 68 km sportlich (10 Euro)

Das Tragen eines Helms ist Pflicht

Elektrofahrräder werden akzeptiert

Alles ist so organisiert, dass Sie einen angenehmen Tag verbringen können

? Parkplätze vor Ort

? Kaffee und Brioche zur Begrüßung

? Verpflegung vor Ort

? Möglichkeit, elektrische oder nicht elektrische Mountainbikes zu mieten: Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Bruyères (03-29-50-51-33), die am Tag selbst mit den Fahrrädern vor Ort sein werden.

? Reichhaltige Verpflegung 1 bis 3 je nach Strecke

? Sympathisches Team von Freiwilligen

Italiano :

Escursioni in mountain bike e su sterrato per tutta la famiglia

5 percorsi in mountain bike

10 km (5 euro)

20 km per famiglie (6 euro)

18 km sportivi (6 euro)

35 km sportivi (7 euro)

43 km avanzato (8 euro)

Novità: 3 percorsi su ghiaia

28 km (5 euro)

40 km per famiglie (7 euro)

68 km sportivi (10 euro)

Caschi obbligatori

Si accettano biciclette elettriche

Tutto è organizzato per farvi passare una bella giornata:

? Parcheggio in loco

? Caffè e brioche di benvenuto

? Ristorazione in loco

? Noleggio di mountain bike elettriche o non elettriche: la prenotazione deve essere effettuata presso l’Ufficio del Turismo di Bruyères (03-29-50-51-33), che sarà a disposizione con le biciclette il giorno stesso.

? Ristori abbondanti da 1 a 3 a seconda del percorso

? Un team di volontari molto amichevole

Espanol :

Rutas en bicicleta de montaña y grava para toda la familia

5 rutas en bicicleta de montaña

? 10 km (5 euros)

? 20 km familiar (6 euros)

? 18 km deportiva (6 euros)

? 35 km deportivo (7 euros)

? 43 km avanzado (8 euros)

Nuevo: 3 recorridos de grava

? 28 km (5 euros)

? 40 km familiar (7 euros)

? 68 km deportivo (10 euros)

Casco obligatorio

Se aceptan bicicletas eléctricas

Todo está organizado para que pases un día estupendo:

? Aparcamiento

? Café y brioche de bienvenida

? Catering in situ

? Alquiler de bicicletas de montaña eléctricas y no eléctricas: las reservas deben hacerse en la Oficina de Turismo de Bruyères (03-29-50-51-33), que estará a su disposición con las bicicletas ese día.

? Abundantes avituallamientos: de 1 a 3 según el recorrido

? Un equipo de voluntarios muy amable

