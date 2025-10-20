Rando VTT Le Monastier-sur-Gazeille

Rando VTT Le Monastier-sur-Gazeille lundi 20 octobre 2025.

Rando VTT

Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Journée complète

Pour les 10-14 ans

Rando VTT à la journée pour les 10-14 ans ! ️

Une aventure en pleine nature, encadrée et adaptée à leur niveau.

Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 29 65 guizon.alban@orange.fr

English :

One-day mountain bike tours for 10-14 year-olds!

A supervised nature adventure adapted to their level.

German :

Ganztägige Mountainbike-Touren für 10- bis 14-Jährige! ?

Ein Abenteuer in der Natur, betreut und an ihr Niveau angepasst.

Italiano :

Una giornata in mountain bike per ragazzi dai 10 ai 14 anni!

Un’avventura all’aria aperta, supervisionata e adattata al loro livello.

Espanol :

Un día en bicicleta de montaña para jóvenes de 10 a 14 años

Una aventura al aire libre, supervisada y adaptada a su nivel.

