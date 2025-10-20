Rando VTT Le Monastier-sur-Gazeille
Rando VTT Le Monastier-sur-Gazeille lundi 20 octobre 2025.
Rando VTT
Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Journée complète
Pour les 10-14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-20
Date(s) :
2025-10-20
Rando VTT à la journée pour les 10-14 ans ! ️
Une aventure en pleine nature, encadrée et adaptée à leur niveau.
.
Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 29 65 guizon.alban@orange.fr
English :
One-day mountain bike tours for 10-14 year-olds!
A supervised nature adventure adapted to their level.
German :
Ganztägige Mountainbike-Touren für 10- bis 14-Jährige! ?
Ein Abenteuer in der Natur, betreut und an ihr Niveau angepasst.
Italiano :
Una giornata in mountain bike per ragazzi dai 10 ai 14 anni!
Un’avventura all’aria aperta, supervisionata e adattata al loro livello.
Espanol :
Un día en bicicleta de montaña para jóvenes de 10 a 14 años
Una aventura al aire libre, supervisada y adaptada a su nivel.
L’événement Rando VTT Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal