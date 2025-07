Rando VTT Les 3 Boucles Espalion

Rando VTT Les 3 Boucles Espalion dimanche 31 août 2025.

Rando VTT Les 3 Boucles

avenue de la Gare Espalion Aveyron

Gratuit

Début : Dimanche 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Trois circuits VTT dont un familial de 15 kms.

Accueil et inscriptions sur place de 7 à 9h, départ libre ou groupé à 8h,

Les VTT(AE) homologués et tandems sont autorisés

départ Plateau de la gare, 63 avenue de la gare 12500 Espalion

3 circuits VTT de 20 à 45km + un familial de 15km sans difficultés et Challenge Montée Impossible

Fin de la manifestation à 15h.

Aligot/bière/saucisse à l’arrivée + 3 ravitaillements sur les parcours. .

avenue de la Gare Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 27 12 58 08

English :

Three mountain bike trails, including a 15km family trail.

German :

Drei Mountainbike-Routen, darunter eine 15 km lange Familienstrecke.

Italiano :

Tre percorsi per mountain bike, tra cui un percorso per famiglie di 15 km.

Espanol :

Tres senderos para bicicletas de montaña, incluido un sendero familiar de 15 km.

