Rando VTT Les Collines de Pierrefeu Complexe sportif du Pas de la Garenne Pierrefeu-du-Var
Complexe sportif du Pas de la Garenne 120 route des Maures Pierrefeu-du-Var Var
Tarif : – – EUR
Licenciés FFVélo Gratuit
Non-licenciés 6 €
Début : 2026-03-22 07:30:00
fin : 2026-03-22 15:30:00
2026-03-22
Le Cyclo sport pierrefeucain en partenariat avec la municipalité organise une rando VTT Les Collines de Pierrefeu
.
Complexe sportif du Pas de la Garenne 120 route des Maures Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 46 78 38 csp.pierrefeu83@gmail.com
English : Mountain biking The Pierrefeu hills
The Cyclo sport pierrefeucain in partnership with the municipality organizes a mountain bike ride Les Collines de Pierrefeu .
