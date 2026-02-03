Rando VTT Les Collines de Pierrefeu Complexe sportif du Pas de la Garenne Pierrefeu-du-Var

Rando VTT Les Collines de Pierrefeu

Complexe sportif du Pas de la Garenne 120 route des Maures Pierrefeu-du-Var Var

Tarif : – – EUR

Licenciés FFVélo Gratuit

Non-licenciés 6 €

Date :

Début : 2026-03-22 07:30:00

fin : 2026-03-22 15:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Le Cyclo sport pierrefeucain en partenariat avec la municipalité organise une rando VTT Les Collines de Pierrefeu

.

Complexe sportif du Pas de la Garenne 120 route des Maures Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 46 78 38 csp.pierrefeu83@gmail.com

English : Mountain biking The Pierrefeu hills

The Cyclo sport pierrefeucain in partnership with the municipality organizes a mountain bike ride Les Collines de Pierrefeu .

L’événement Rando VTT Les Collines de Pierrefeu Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var