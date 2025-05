Rando VTT Marche – Barcus, 15 juin 2025 07:30, Barcus.

Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-06-15 07:30:00

fin : 2025-06-15

2025-06-15

L’espace de Vie Sociale Elkarbidea et le rassemblement Barcus/Menditte Xiberoa organisent une randonnée VTT et marche au départ de Barcus.

Le départ est libre pour la rando VTT entre 7h30 et 8h30 avec deux parcours proposés 38 km (1300 D+) et 25 km (850 D+).

Le départ de la marche de 12 km est fixé à 8h30. Une initiation et un petit circuit de 4 km seront proposés aux enfants à partir de 8 ans, départ 8h30 également. Inscriptions possibles dès 7h30 au stade André Chilo de Barcus. Ravitaillements sur le circuit, douches, animations musicales, buvette et restauration sur place. .

Stade André Chilo

Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 30 48 62

