Rando VTT & marche de l’école de Corvol-l’Orgueilleux Nouvelle édition Place de l’Eglise Corvol-l’Orgueilleux

Corvol-l’Orgueilleux

Rando VTT & marche de l’école de Corvol-l’Orgueilleux Nouvelle édition

Place de l’Eglise Ecole primaire Corvol-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Rando VTT & marche de l’école de Corvol-l’Orgueilleux Nouvelle édition, nouveaux parcours Avec ravitaillement gourmand sur le parcours 2 circuits VTT de 21 km et 43 km 2 circuits pédestres de 7 km et 13 km Départ libre de 7h30 à 10h30 départ groupé (marche, nouveauté !) à 8h30 à l’école primaire de Corvol -l’Orgueilleux Inscription sur place Infos 06 87 21 46 58 .

Place de l’Eglise Ecole primaire Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 21 46 58

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English : Rando VTT & marche de l’école de Corvol-l’Orgueilleux Nouvelle édition

L’événement Rando VTT & marche de l’école de Corvol-l’Orgueilleux Nouvelle édition Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Clamecy Haut Nivernais