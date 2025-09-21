Rando VTT/Marche/Trail off Le Monastier-sur-Gazeille

Rando VTT/Marche/Trail off Le Monastier-sur-Gazeille dimanche 21 septembre 2025.

Rando VTT/Marche/Trail off

Gymnase Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Gratuit de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 07:30:00
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-21

Rando VTT, marche & trail off. 2 e édition
Organisé par l’APEL St Dominique
Gymnase Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 

English :

Rando VTT, marche & trail off. 2 nd edition
Organized by APEL St Dominique

German :

Mountainbike-Tour, Wanderung und Trail off. 2
Organisiert von der APEL St Dominique

Italiano :

Mountain bike, passeggiate e trail off. 2a edizione
Organizzato da APEL St Dominique

Espanol :

Bicicleta de montaña, senderismo y trail off. 2ª edición
Organizado por APEL St Dominique

