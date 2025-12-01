RANDO VTT NOCTURNE LA DER DE 2025 La Canourgue

RANDO VTT NOCTURNE LA DER DE 2025

Place du Pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : 2 – 2 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 17:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le Cyclos du Malpas vous invite à une dernière Rando VTT en nocturne pour terminer l’année 2025 !

Rendez-vous sur la place du Pré Commun, départ à 17h30 pour 10km de bitume à 90%

Ouvert à tous, circuit très facile, avec très peu de chemins, lampe frontale conseillée. Passage à St Frezal et sa chapelle restaurée.

A l’arrivée possibilité de prendre une soupe chaude contre 2€ sous la halle de la pé

A l’arrivée possibilité de prendre une soupe chaude contre 2€ sous la halle de la pétanque. C’est mieux si vous amenez votre bol, cuillère ou eco-cup pour déguster. .

Place du Pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie

English :

Cyclos du Malpas invites you to a final night-time mountain bike ride to round off the year 2025!

Meet at Place du Pré Commun, departure at 5.30pm for 10km of 90% asphalt

Open to all, very easy circuit, with very few paths, headlamp recommended. Passage to St Frezal and its restored chapel.

At the finish, hot soup available for 2? in the village hall

