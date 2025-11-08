Rando VTT Nocturne Neuvic

Rando VTT Nocturne Neuvic samedi 8 novembre 2025.

Rando VTT Nocturne

Avenue des Marronniers Neuvic Corrèze

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Notre 1ère Édition de la randonnée nocturne du Samedi 8 Novembre approche !

Distance de 25 km et 500 m de D+, VAE bienvenus, âge minimum 14 ans

Grâce à Office de Commerce et d’Artisanat de Haute-Corrèze vous pouvez vous inscrire en ligne 8€ et réserver votre repas (Tartiflette, salade et tarte aux pommes pour seulement 10€).

Les places sont limitées à 150 personnes pour la rando et 80 pour les repas alors inscrivez-vous .

Avenue des Marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 24 09 74 bikeinhc@gmail.com

