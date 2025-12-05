Rando VTT Nocturne pour le Téléthon Salle polyvalente Souillé

Rando VTT Nocturne pour le Téléthon

Salle polyvalente 6 rue des Ponts Souillé Sarthe

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Rando VTT au profit du Téléthon.

L’association AVSL (Association Vélo Souillé Loisirs) organise pour la 2ème fois une sortie nocturne en famille et festive au profit du Téléthon.

Un film sera diffusé à la salle polyvalente pour les petits.

Restauration sur place.

Départ des vélos 19h30. Rando de 20km.

Equipements obligatoires casque + gilet réfléchissant + lumière

Tarif 5€ minimum intégralement au profit du Téléthon. .

Salle polyvalente 6 rue des Ponts Souillé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 6 61 62 64 89 avsl.souille72@gmail.com

English :

Mountain bike ride in aid of the Telethon.

German :

Mountainbike-Tour zu Gunsten des Telethon.

Italiano :

Giro in mountain bike a favore di Telethon.

Espanol :

Paseo en bicicleta de montaña a beneficio del Teletón.

