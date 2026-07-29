AGENDA · Mazeray
Rando VTT ou marche Mazeray
dimanche 6 septembre 2026 · Mazeray
Informations pratiques
Mazeray
Rando VTT ou marche
Stade de foot Mazeray Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – EUR
Gratuit -12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Rando VTT 22 ou 50 KM
Marche 6 ou 9 km
Course de draisienne
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Stade de foot Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 59 52 78 lesptitsdrolesdurpi@outlook.fr
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L’événement Rando VTT ou marche Mazeray a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge