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AGENDA · Mazeray

Rando VTT ou marche Mazeray

dimanche 6 septembre 2026 · Mazeray

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Stade de foot
Ville
17400 Mazeray
Département
Charente-Maritime
Tarif
6 6 Gratuit -12 ans

Mazeray

Rando VTT ou marche

Stade de foot Mazeray Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – EUR

Gratuit -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Rando VTT 22 ou 50 KM
Marche 6 ou 9 km
Course de draisienne
  .

Stade de foot Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 59 52 78  lesptitsdrolesdurpi@outlook.fr

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English :

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L’événement Rando VTT ou marche Mazeray a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge