Informations pratiques

Mazeray

Rando VTT ou marche

Stade de foot Mazeray Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – EUR

Gratuit -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Rando VTT 22 ou 50 KM

Marche 6 ou 9 km

Course de draisienne

.

Stade de foot Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 59 52 78 lesptitsdrolesdurpi@outlook.fr

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English :

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L’événement Rando VTT ou marche Mazeray a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge