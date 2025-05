Rando VTT & Pédestre – Arcisses, 22 juin 2025 07:30, Arcisses.

Eure-et-Loir

Rando VTT & Pédestre Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 07:30:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Rendez-vous dimanche 22 juin pour une randonnée VTT & Pédestre à Brunelles.

3 parcours vtt 20 / 40 / 58 kms

1 parcours pédestre 14 kms

Tarif vtt 6 € adultes 3€ pour les de 12 ans

Tarif pédestre 3 €

Organisée par le Comité des fêtes de Brunelles

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 86 96 03

English :

Join us on Sunday June 22 for a mountain bike and pedestrian event in Brunelles.

3 mountain bike trails: 20 / 40 / 58 kms

1 walking trail: 14 kms

Mountain bike fare: 6? adults 3? for under-12s

Pedestrian price: 3 ?

Organized by Comité des fêtes de Brunelles

German :

Wir treffen uns am Sonntag, den 22. Juni, zu einer Mountainbike- und Wandertour in Brunelles.

3 Mountainbike-Strecken: 20 / 40 / 58 kms

1 Wanderstrecke: 14 kms

Preis für Mountainbike: 6 ? Erwachsene 3 ? für Kinder unter 12 Jahren

Preis für Wanderer: 3 ?

Organisiert vom Festkomitee von Brunelles

Italiano :

Domenica 22 giugno, un evento in mountain bike e a piedi a Brunelles.

3 percorsi per mountain bike: 20 / 40 / 58 km

1 percorso a piedi: 14 km

Prezzo mountain bike: 6? adulti 3? per i minori di 12 anni

Prezzo per i pedoni: 3?

Organizzato dal Comitato delle feste di Brunelles

Espanol :

Únase a nosotros el domingo 22 de junio para un evento de bicicleta de montaña y senderismo en Brunelles.

3 recorridos en bicicleta de montaña: 20 / 40 / 58 kms

1 ruta de senderismo: 14 kms

Precio bicicleta de montaña: 6€ adultos 3€ menores de 12 años

Precio para peatones: 3 ?

Organizado por el Comité des fêtes de Brunelles

