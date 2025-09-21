Rando VTT pédestre Autour du vin Clairvaux-d’Aveyron
Rando VTT pédestre Autour du vin Clairvaux-d’Aveyron dimanche 13 septembre 2026.
Rando VTT pédestre Autour du vin
Face à la mairie Clairvaux-d’Aveyron Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Rendez-vous annuel de la Rando VTT et Pédestre Autour du Vin à Clairvaux d’Aveyron
Départ à partir de 8h30
Parcours séparé Marcheurs (14 et 20 km) et VTT (10, 20, 33, 44, 58 km) et rando VTT enfants (10 km) .
Face à la mairie Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie
English :
Annual meeting of the Rando VTT et Pédestre Autour du Vin in Clairvaux d’Aveyron
German :
Jährlicher Treffpunkt der Mountainbike- und Wandertour Autour du Vin in Clairvaux d’Aveyron
Italiano :
Riunione annuale del Rando VTT et Pédestre Autour du Vin a Clairvaux d’Aveyron
Espanol :
Reunión anual del Rando VTT et Pédestre Autour du Vin en Clairvaux d’Aveyron
L’événement Rando VTT pédestre Autour du vin Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2025-11-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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