Rando VTT pédestre Autour du vin

Face à la mairie Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Rendez-vous annuel de la Rando VTT et Pédestre Autour du Vin à Clairvaux d’Aveyron

Départ à partir de 8h30

Parcours séparé Marcheurs (14 et 20 km) et VTT (10, 20, 33, 44, 58 km) et rando VTT enfants (10 km) .

Face à la mairie Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie

English :

Annual meeting of the Rando VTT et Pédestre Autour du Vin in Clairvaux d’Aveyron

German :

Jährlicher Treffpunkt der Mountainbike- und Wandertour Autour du Vin in Clairvaux d’Aveyron

Italiano :

Riunione annuale del Rando VTT et Pédestre Autour du Vin a Clairvaux d’Aveyron

Espanol :

Reunión anual del Rando VTT et Pédestre Autour du Vin en Clairvaux d’Aveyron

L’événement Rando VTT pédestre Autour du vin Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2025-11-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)