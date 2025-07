Rando VTT, pédestre et running à Amigny Rouy Saint-Gobain

Rando VTT, pédestre et running à Amigny Rouy Saint-Gobain dimanche 21 septembre 2025.

Rando VTT, pédestre et running à Amigny Rouy

Saint-Gobain Aisne

Tarif : 6 – 6 –

6

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 07:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Pour notre 8iéme édition.

Nous vous présentons notre RANDO qui aura lieu à AMIGNY ROUY le dimanche 21 septembre 2025 avec de nouveaux tracés et quelques passages ludiques, singles, grimpettes, descentes dans les forêts de SAINT GOBAIN …

En VTT un 15, 35 et 55 kilomètres pour les plus courageux!

Les parcours marche et running de 8km ou 13 km

Les inscriptions se feront au stade de foot à partir de 7h00; jusque 10h30 pour le 8/13 kms pédestre et 15 kms VTT ; jusque 10h00 pour le 35 kms VTT ; jusque 9h30 pour le 55 kms VTT

En attendant de vous accueillir, entraînez-vous bien,

L’équipe du réveil 6 .

Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 6 18 60 57 94 owengalhaut@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando VTT, pédestre et running à Amigny Rouy Saint-Gobain a été mis à jour le 2025-07-23 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard