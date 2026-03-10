Rando VTT pédestre

Penguily Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:45:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Un rendez-vous immanquable !

Le Comité des Fêtes de Penguily vous donne rendez-vous chaque année, au cœur du petit village breton, Pour l’événement phare de la commune Le 15 août Penguilais.

C’est avant tout un énorme travail de préparation par tous les membres du Comité des Fête et les bénévoles. Ils sont à pieds d’œuvre pour vous trouver, vous créer, débroussailler et nettoyer d es kilomètres de chemins et de sentiers pour vous proposer des randonnées d’une grande qualité. Pour cette matinée, c’est une 100aine de bénévole qui s’active pour les inscriptions, les ravitaillements, les croisements sensibles avec la route, les parkings, les buvettes, …

Un programme accessible pour tous ! .

Penguily 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 52 24 92

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English :

L’événement Rando VTT pédestre Penguily a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor