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Rando VTT Stand Up Paddle Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Rando VTT Stand Up Paddle Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle mardi 21 avril 2026.

Lieu : Station Sports Nature

Adresse : Rue du Bocage

Ville : 22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif :

Rando VTT Stand Up Paddle

Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

10h -12 h Rando VTT Stand Up Paddle. Tout public.
14h 17h VTT (ateliers et randonnée). Goûter en fin d’après-midi.
Réservation conseillée.   .

Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 67 04 

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English :

L’événement Rando VTT Stand Up Paddle Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor