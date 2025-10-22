Rando VTT tour des 5 lacs Saint-Pierre

Rando VTT tour des 5 lacs Saint-Pierre mercredi 22 octobre 2025.

Rando VTT tour des 5 lacs

Saint-Pierre Jura

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 13:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Randonnée VTT Tour des 5 Lacs au départ du Frasnois, avec Olivier Faivre

A VTT, découvrez 5 superbes lacs et passez aussi par le haut des incontournables cascades du Hérisson.

Les lacs de la Petite Ecosse , tous d’origine glaciaire, leur magnifique couleur émeraude, et les fameuses cascades du Hérisson font partie des destinations privilégiées des randonneurs.

25 km de VTT ludique.

Super Rando VTT assez sportive, mais sans grosses difficultés.

Tarif 42€/adulte,

Les VTT musculaires, casques, gants, bidons d’eau sont compris

21€ par enfant de de 14ans

3h 25 kms

RDV à 13h00, point GPS du départ envoyé à la réservation. .

Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90 olivierfaivre.hautjura@gmail.com

English : Rando VTT tour des 5 lacs

German : Rando VTT tour des 5 lacs

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando VTT tour des 5 lacs Saint-Pierre a été mis à jour le 2025-10-14 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX