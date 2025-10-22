Rando VTT tour des 5 lacs Saint-Pierre
Rando VTT tour des 5 lacs Saint-Pierre mercredi 22 octobre 2025.
Rando VTT tour des 5 lacs
Saint-Pierre Jura
Randonnée VTT Tour des 5 Lacs au départ du Frasnois, avec Olivier Faivre
A VTT, découvrez 5 superbes lacs et passez aussi par le haut des incontournables cascades du Hérisson.
Les lacs de la Petite Ecosse , tous d’origine glaciaire, leur magnifique couleur émeraude, et les fameuses cascades du Hérisson font partie des destinations privilégiées des randonneurs.
25 km de VTT ludique.
Super Rando VTT assez sportive, mais sans grosses difficultés.
Tarif 42€/adulte,
Les VTT musculaires, casques, gants, bidons d’eau sont compris
21€ par enfant de de 14ans
3h 25 kms
RDV à 13h00, point GPS du départ envoyé à la réservation. .
Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90 olivierfaivre.hautjura@gmail.com
