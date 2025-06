Rando VTT Tour du lac de Vouglans – D3 E5 Orgelet 22 juin 2025 07:00

Jura

Centre sportif de bellecin Orgelet Jura

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

Début : 2025-06-22 07:00:00

2025-06-22

Tour du Lac de Vouglans VTT le dimanche 22 Juin à partir de 7h au centre sportif de Bellecin.

5 parcours

– 17km familial et traversée en bateau

– 27km touristique et traversé en bateau

– 37km fort dénivelé

– 54km sportif et technique

– 67km endurant

Sur inscription. .

D3 E5 Centre sportif de bellecin

Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@vttorgelet.com

