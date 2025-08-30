Rando Wine à la Cave de Sarras Caveau de Sarras Sarras

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Samedi 2025-08-30 09:00:00

fin : 2025-08-30 12:00:00

Explorez les paysages du Domaine de la cave de Sarras lors d’une randonnée guidée par Sandrine Defour (guide oenologue) au cœur des vignobles, suivie d’une dégustation. Une immersion complète dans le terroir et les saveurs de la Vallée du Rhône Nord.

Caveau de Sarras 6 Rue du Champ de l’Homme

Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr

Discover the landscapes of domaine Cave de Sarras on a guided walk through the vineyards, followed by a tasting. A full immersion into the terroir and flavours of the Northern Rhône Valley.

Erkunden Sie die Landschaft der Domaine de la cave de Sarras auf einer von Sandrine Defour (Weinführer) geführten Wanderung durch die Weinberge, gefolgt von einer Weinprobe. Ein vollständiges Eintauchen in das Terroir und die Geschmäcker des nördlichen Rhône-Tals.

Esplorate i paesaggi del Domaine de la Cave de Sarras con una passeggiata guidata tra i vigneti condotta da Sandrine Defour (guida enologica), seguita da una degustazione. Un’immersione completa nel terroir e nei sapori della Valle del Rodano settentrionale.

Explore los paisajes del Domaine de la Cave de Sarras en un paseo guiado por los viñedos dirigido por Sandrine Defour (guía de vinos), seguido de una degustación. Una inmersión total en el terruño y los sabores del Valle del Ródano Norte.

