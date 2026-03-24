Rando Wine au Domaine Duclot Domaine DUCLOT Sarras
Rando Wine au Domaine Duclot Domaine DUCLOT Sarras samedi 13 juin 2026.
Rando Wine au Domaine Duclot
Domaine DUCLOT 1330 route de Cormes Sarras Ardèche
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 11:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Explorez les paysages du Domaine Duclot lors d’une randonnée guidée par Sandrine Defour (guide oenologue) au cœur des vignobles, suivie d’une dégustation. Une immersion complète dans le terroir et les saveurs de la Vallée du Rhône Nord.
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Domaine DUCLOT 1330 route de Cormes Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr
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English :
Discover the landscapes of Domaine Duclot on a guided walk through the vineyards, followed by a tasting. A full immersion into the terroir and flavours of the Northern Rhône Valley.
L’événement Rando Wine au Domaine Duclot Sarras a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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