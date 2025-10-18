Rando Wine au Domaine François Grenier Domaine François Grenier Champagne
Domaine François Grenier 20, impasse Saint-Joseph Champagne Ardèche
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : Samedi 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18 12:30:00
Sandrine, guide spécialisée en œnologie, vous emmène pour une Rando Wine de 2 à 3 heures au cœur des vignes, au départ du domaine à Champagne. La randonnée sera suivie d’une dégustation au Domaine.
Domaine François Grenier 20, impasse Saint-Joseph Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 53 70 10 contact@ardechegrandair.com
English : Rando Wine au Domaine François Grenier
François Grenier will take you on a 2 to 3 hour Wine Trail through the heart of the vineyards, starting from the estate in Champagne.
German : Rando Wine au Domaine François Grenier
Sandrine, eine auf ?nologie spezialisierte Führerin, nimmt Sie mit auf eine 2- bis 3-stündige Rando Wine durch die Weinberge, ausgehend vom Weingut in Champagne. Im Anschluss an die Wanderung findet eine Weinprobe auf dem Weingut statt.
Italiano : Rando Wine au Domaine François Grenier
Sandrine, una guida specializzata in enologia, vi condurrà in un Wine Trek di 2-3 ore nel cuore dei vigneti, partendo dalla tenuta di Champagne. La passeggiata sarà seguita da una degustazione di vini presso il Domaine.
Espanol : Rando Wine au Domaine François Grenier
Sandrine, guía especializada en viticultura, le acompañará en un Wine Trek de 2-3 horas por el corazón de los viñedos, comenzando en la finca Champagne. El paseo irá seguido de una degustación de vinos en el Domaine.
