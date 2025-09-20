Rando wine (domaine Bombrun) Arras-sur-Rhône
Rando wine (domaine Bombrun)
85 Rue des Granges Arras-sur-Rhône Ardèche
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20
Une randonnée de difficulté moyenne (mais avec du dénivelé) , qui permet d’accéder sur les hauteurs d’Arras/Rhône afin de profiter d’un splendide panorama sur le Rhône. Puis une petite dégustation de vins locaux dans les vignes avec Christophe Bombrun.
85 Rue des Granges Arras-sur-Rhône 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr
English :
A hike of moderate difficulty (but with some ascent), which takes you to the heights of Arras/Rhône to enjoy a splendid panorama of the Rhône. Followed by local wine tasting in the vineyards with Christophe Bombrun.
German :
Eine Wanderung mit mittlerem Schwierigkeitsgrad (aber mit Höhenunterschied) , bei der man auf die Anhöhen von Arras/Rhône gelangt, um ein herrliches Panorama über die Rhône zu genießen. Anschließend gibt es eine kleine Weinprobe mit Christophe Bombrun in den Weinbergen.
Italiano :
Un’escursione di media difficoltà (ma con un po’ di salita), che vi porterà sulle alture di Arras/Rhône per una splendida vista panoramica sul Rodano. Segue una degustazione di vini locali nei vigneti con Christophe Bombrun.
Espanol :
Una excursión de dificultad media (pero con algún ascenso), que le llevará a las alturas de Arras/Ródano para disfrutar de una espléndida vista panorámica del Ródano. A continuación, degustación de vinos locales en los viñedos con Christophe Bombrun.
