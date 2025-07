Rando Yoga Carteret Barneville-Carteret

Rando Yoga Carteret Barneville-Carteret vendredi 18 juillet 2025.

Rando Yoga Carteret

Barneville-Carteret Manche

Début : 2025-07-18 09:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

2025-07-18

Viens découvrir le Cotentin autrement lors d’une matinée randonnée yoga.

Nous marcherons dans les dunes pour rejoindre le lieu où nous ferons une séance de yoga Vinyasa.

Randonnée autour de 6kms et 160m de dénivelé positif.

Yoga Vinyasa yoga dynamique dans lequel le souffle et le mouvement sont intimement liés.

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie

English : Rando Yoga Carteret

Come and discover the Cotentin in a different way during a morning yoga hike.

We’ll walk through the dunes to reach the place where we’ll do a Vinyasa yoga session.

Hiking: around 6kms and 160m ascent.

Vinyasa yoga: dynamic yoga in which breath and movement are intimately linked.

German :

Komm und entdecke die Cotentin auf eine andere Art und Weise bei einer morgendlichen Yogawanderung.

Wir werden durch die Dünen wandern, um den Ort zu erreichen, an dem wir eine Vinyasa-Yogastunde abhalten werden.

Wanderung: ca. 6 km und 160 m positiver Höhenunterschied.

Vinyasa-Yoga: Dynamisches Yoga, bei dem Atem und Bewegung eng miteinander verbunden sind.

Italiano :

Venite a scoprire il Cotentin in modo diverso durante un’escursione mattutina di yoga.

Cammineremo tra le dune per raggiungere il luogo dove si terrà una sessione di Vinyasa yoga.

Camminata: circa 6 km e 160 m di dislivello.

Vinyasa yoga: yoga dinamico in cui respiro e movimento sono intimamente legati.

Espanol :

Venga a descubrir el Cotentin de una forma diferente durante una caminata matinal de yoga.

Caminaremos por las dunas hasta llegar al lugar donde realizaremos una sesión de yoga Vinyasa.

Paseo: unos 6 km y 160 m de desnivel.

Vinyasa yoga: yoga dinámico en el que la respiración y el movimiento están íntimamente ligados.

