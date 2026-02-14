Rando zen : “Parenthèse bien-être au féminin”, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Rando zen : “Parenthèse bien-être au féminin” Samedi 7 mars, 13h30 Saint-Hilaire-de-Brethmas Gard

35 €

Début : 2026-03-07T13:30:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T13:30:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00

1re édition organisée par l’association Feel Good and co.

Départ à 13h30 devant la Poste de Saint-Hilaire-de-Brethmas

Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Gard Occitanie

Marche douce de 3 à 4 km, ponctuée de pauses bien-être pour ralentir, respirer, se reconnecter à soi-même et partager une belle énergie entre femmes.