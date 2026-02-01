Rando’Bosco École Don Bosco Saint-Just-Malmont

Rando’Bosco

École Don Bosco 1 rue du midi Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’APEL de l’école Don Bosco organise sa traditionnelle Rando’Bosco.

Départ de l’école Don Bosco.

.

École Don Bosco 1 rue du midi Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apel@ecole-donbosco.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The APEL of the Don Bosco school organizes its traditional Rando’Bosco.

Departure from Don Bosco school.

L’événement Rando’Bosco Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène