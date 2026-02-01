Rando’Bosco École Don Bosco Saint-Just-Malmont
Rando’Bosco École Don Bosco Saint-Just-Malmont dimanche 29 mars 2026.
Rando’Bosco
École Don Bosco 1 rue du midi Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’APEL de l’école Don Bosco organise sa traditionnelle Rando’Bosco.
Départ de l’école Don Bosco.
.
École Don Bosco 1 rue du midi Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apel@ecole-donbosco.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The APEL of the Don Bosco school organizes its traditional Rando’Bosco.
Departure from Don Bosco school.
L’événement Rando’Bosco Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène