Rand’Océane Les pas solidaires Fruges

Rand’Océane Les pas solidaires Fruges dimanche 7 septembre 2025.

Rand’Océane Les pas solidaires

Fruges Pas-de-Calais

Début : 2025-09-07

Rendez-vous le dimanche 7 septembre dès 8h à la Salle Jean-Luc Rougé

Marche ou trail gratuit pour les 7 ans

Kermesse à partir de 11h friterie et buvette

Inscription sur helloasso.com au 06 65 67 12 13 ou sur place .

Fruges 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 65 67 12 13

L’événement Rand’Océane Les pas solidaires Fruges a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme d’Hucqueliers