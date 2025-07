RandOcéane Rando VTT Stade municipal Labenne

RandOcéane Rando VTT Stade municipal Labenne lundi 14 juillet 2025.

RandOcéane Rando VTT

Stade municipal Avenue de l’Océan Labenne Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Prêts à pédaler ?

Rejoignez-nous pour une randonnée VTT inoubliable dans les bois le 14 juillet !

Profitez de la nature, des sentiers sinueux et de l’ambiance festive pour célébrer la fête nationale en plein air. Que vous soyez débutant ou confirmé, cette rando est faite pour vous !

4 Parcours au choix pour que chacun y trouve son compte ! 41 km, 29 km, 20 km ou 15 km plats pour rouler en famille.

VTTAE bienvenus. 8€ (7€ pour le 15 km) et gratuit pour tous les mineurs !

Sandwich et boisson à l’arrivée compris dans le prix. .

Stade municipal Avenue de l’Océan Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 64 03 78 micheltrey@free.fr

English :

Ready to pedal?

Join us for an unforgettable mountain bike ride in the woods on July 14th!

Enjoy nature, winding trails and a festive atmosphere as you celebrate Bastille Day in the great outdoors. Whether you’re a beginner or an experienced rider, this is the ride for you!

German : RandOcéane Rando VTT

Sind Sie bereit, in die Pedale zu treten?

Begleiten Sie uns am 14. Juli auf einer unvergesslichen Mountainbike-Tour durch die Wälder!

Genießen Sie die Natur, die verschlungenen Pfade und die festliche Atmosphäre, um den Nationalfeiertag unter freiem Himmel zu feiern. Egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, diese Wanderung ist genau das Richtige für Sie!

Italiano :

Pronti a pedalare?

Unitevi a noi per un’indimenticabile escursione in mountain bike nei boschi il 14 luglio!

Godetevi la campagna, i sentieri tortuosi e l’atmosfera festosa mentre celebrate la Giornata della Bastiglia all’aria aperta. Che siate principianti o esperti, questa è l’escursione che fa per voi!

Espanol : RandOcéane Rando VTT

¿Listo para pedalear?

Acompáñenos en un inolvidable paseo en bicicleta de montaña por el bosque el 14 de julio

Disfrute del campo, de los sinuosos senderos y del ambiente festivo mientras celebra el Día de la Bastilla al aire libre. Tanto si es un principiante como un ciclista experimentado, ¡éste es su paseo!

