Rando’clim à Aubigné-Racan

Aubigné-Racan Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Randonneurs, promeneurs, usagers des chemins, alliez randonnée et observation du changement climatique en participant au protocole Rando’clim.

Venez découvrir ou redécouvrir le sentier Rando’clim d’Aubigné-Racan, en plein site ENS (Espace Naturel Sensible). Guidé par une animatrice du CPIE suivez l’évolution des arbres au fil des saisons et participer à une étude de science participative, tout en profitant d’anecdotes végétales ! Vous observerez 14 arbres sur un parcours de 1,6 km afin d’évaluer le stade phénologique* de différentes espèces. Ce sera l’occasion de parler des fruits sauvages et leurs usages.

* Chez les végétaux, la phénologie est l’étude de leurs phases de développements saisonniers feuillaison, floraison, fructification, jaunissement automnal. Ces développements sont liés à certains paramètres climatiques.

Gratuit à partir de 8 ans sur inscription .

Aubigné-Racan 72800 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Hikers, walkers and trail users, combine hiking and climate change observation by taking part in the Rando?clim protocol.

L’événement Rando’clim à Aubigné-Racan Aubigné-Racan a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT72