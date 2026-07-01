Informations pratiques

Pruillé-l’Éguillé

Rando’clim à Pruillé L’Éguillé

Pruillé-l’Éguillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 20:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Venez découvrir ou redécouvrir le sentier rando’clim de Pruillé l’Eguillé, en lisière de forêt.

Venez découvrir ou redécouvrir le sentier rando’clim de Pruillé l’Eguillé, en lisière de forêt. Guidés par Aurélia Durand, animatrice au CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, suivez l’évolution des arbres et arbustes au fil des saisons tout en profitant de plein d’anecdotes végétales ! Valentine Olivier, technicienne au Pays Vallée du Loir vous parlera également des impacts du dérèglement climatique sur nos territoires, de l’évolution du risque de feux de forêt et des bons gestes à adopter pour se protéger et préserver nos forêts ! .

Pruillé-l’Éguillé 72150 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover—or rediscover—the Pruillé-l’Eguillé hiking and climbing trail, on the edge of the forest.

L’événement Rando’clim à Pruillé L’Éguillé Pruillé-l’Éguillé a été mis à jour le 2026-07-02 par CDT72