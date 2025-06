Randocroquis – MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 29 juin 2025 14:30

Hautes-Pyrénées

9 Place Palouman Mauléon-Barousse

Début : 2025-06-29 14:30:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Des balades dessinées ! Randocroquis c’est prendre le temps de dessiner en pleine nature. Un carnet, un peu d’aquarelle, une casquette. Je vous accompagne pour créer un véritable carnet de voyage à deux pas de chez vous.

Matériel obligatoire un carnet de croquis, crayon, gomme et de la couleur

Équipement du randocroqueur recommandé siège de camping pliable et léger, un sac à dos, de l’eau, casquette

En cas de pluie, la sortie est annulée !

Information au 06.09.82.76.38

MAULEON-BAROUSSE 9 Place Palouman

Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 82 76 38

English :

Drawing walks! Randocroquis is all about taking the time to draw in the great outdoors. A sketchbook, some watercolors and a cap. I’ll accompany you to create a real travel diary right on your doorstep.

Required equipment: sketchbook, pencil, eraser and color

Recommended hiking equipment: lightweight folding camping seat, backpack, water, cap

In case of rain, the outing is cancelled!

Information on 06.09.82.76.38

German :

Gezeichnete Spaziergänge ! Randocroquis bedeutet, sich die Zeit zu nehmen, um in der Natur zu zeichnen. Ein Notizbuch, etwas Aquarellfarbe, eine Mütze. Ich begleite Sie, um ein echtes Reisetagebuch in unmittelbarer Nähe Ihres Hauses zu erstellen.

Obligatorische Ausrüstung: Ein Skizzenbuch, Bleistift, Radiergummi und Farbe

Empfohlene Ausrüstung für Wanderer: Leichter, zusammenklappbarer Campingstuhl, Rucksack, Wasser, Mütze

Bei Regen wird der Ausflug abgesagt!

Informationen unter 06.09.82.76.38

Italiano :

Passeggiate di disegno! Randocroquis è una passeggiata per disegnare all’aria aperta. Un quaderno di schizzi, un po’ di acquerello e un cappellino. Lavorerò con voi per creare un vero e proprio diario di viaggio proprio davanti alla vostra porta di casa.

Attrezzatura necessaria: album da disegno, matita, gomma e colore

Attrezzatura consigliata per gli escursionisti: seggiolino da campeggio leggero e pieghevole, zaino, acqua e berretto

L’escursione è annullata in caso di pioggia!

Informazioni su 06.09.82.76.38

Espanol :

Paseos para dibujar Randocroquis consiste en tomarse tiempo para dibujar al aire libre. Sólo necesitas un cuaderno de dibujo, un poco de acuarela y una gorra. Trabajaré contigo para crear un auténtico diario de viaje en la puerta de tu casa.

Material necesario: cuaderno de dibujo, lápiz, goma de borrar y color

Equipo recomendado para excursionistas: silla de camping plegable y ligera, mochila, agua y gorra

La salida se cancela en caso de lluvia

Información sobre 06.09.82.76.38

L'événement Randocroquis Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2025-06-12