Randodanse: La rivière et sa fluidité Vallée de la Roanne Vercheny

Vallée de la Roanne Rdv Vercheny le Bas (en face du bar de la Clairette) Vercheny Drôme

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR

+ adhésion à l’asso

Début : 2025-09-13 13:30:00

fin : 2025-09-13 17:30:00

2025-09-13

Entre randonnée, danse et nature. Quelle chance d’habiter dans la Drôme !! Partageons les bienfaits de danser et randonner ensemble.

Vallée de la Roanne Rdv Vercheny le Bas (en face du bar de la Clairette) Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 95 03 ecoutonsnoscorps@gmail.com

English :

Between hiking, dance and nature. How lucky we are to live in the Drôme! Let’s share the benefits of dancing and hiking together.

German :

Zwischen Wandern, Tanz und Natur. Was für ein Glück, in der Drôme zu leben! Lassen Sie uns die Vorzüge des gemeinsamen Tanzens und Wanderns teilen.

Italiano :

Tra escursioni, danza e natura. Che fortuna vivere nella Drôme! Condividiamo insieme i benefici della danza e dell’escursionismo.

Espanol :

Entre senderismo, danza y naturaleza. ¡Qué suerte tenemos de vivir en la Drôme! Compartamos juntos los beneficios de la danza y el senderismo.

