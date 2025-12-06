RandoFit pour le téléthon Salle des fêtes Saint-Paul
Salle des fêtes 1 rue des Écoles Saint-Paul Haute-Vienne
SAINT PAUL GYM, association multisport de la commune de Saint-Paul, se mobilise et organise au profit du TELETHON 2025 sa RANDOFIT. Accessible à tous cette randonnée sportive vous fera découvrir le village et les abords du plan d eau en alternant marche et exercices de renforcement musculaire, animé par FLORIAN PATRICIO coach sportif et préparateur physique d athlétisme @MonsieurSportSanté.
Tous les Dons de la journée seront reversés pour le téléthon. .
Salle des fêtes 1 rue des Écoles Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 98 70 41 stpaulgym87260@gmail.com
