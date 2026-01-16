RandoFondue façon trappeur Office de Tourisme Bois-d’Amont
RandoFondue façon trappeur lundi 16 février 2026.
RandoFondue façon trappeur
Office de Tourisme 165 Rue des Couenneaux Bois-d'Amont Jura
Tarif : 35 EUR
Début : 2026-02-16 17:30:00
fin : 2026-02-16 20:30:00
2026-02-16 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-23 2026-02-25 2026-02-26
RandoFondue façon trappeur le Jura authentique, ses savoirs, ses paysages
Au menu ? Une balade en forêt, jusqu’à une typique cabane de bûcheron, puis une fondue préparée avec soin par le guide une manière originale et conviviale de découvrir la région, ses paysages, son terroir et son fromage !
Et parce que tout bon réconfort mérite un effort: la marche d’approche dure environ 45-60 min. (D+100m). Le matériel porté à dos d’Homme apporte à cette fondue une saveur véritablement authentique.
Places limitées Inscriptions impératives
06 16 86 21 91 ou randocontes@gmail.com
A prévoir:
Boissons pour la marche d’approche
Vêtements adaptés à la saison et à l’effort
Chaussures d’hiver
Lampe de poche ou lampe frontale
Si l’enneigement le permet, le trajet se fait en raquettes
Possibilité d’en louer auprès du guide s’annoncer à l’inscription .
Office de Tourisme 165 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 86 21 91 randocontes@gmail.com
