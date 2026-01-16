RandoFondue façon trappeur Office de Tourisme Bois-d’Amont

RandoFondue façon trappeur

Office de Tourisme 165 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

RandoFondue façon trappeur le Jura authentique, ses savoirs, ses paysages

Au menu ? Une balade en forêt, jusqu’à une typique cabane de bûcheron, puis une fondue préparée avec soin par le guide une manière originale et conviviale de découvrir la région, ses paysages, son terroir et son fromage !

Et parce que tout bon réconfort mérite un effort: la marche d’approche dure environ 45-60 min. (D+100m). Le matériel porté à dos d’Homme apporte à cette fondue une saveur véritablement authentique.

Places limitées Inscriptions impératives

06 16 86 21 91 ou randocontes@gmail.com

A prévoir:

Boissons pour la marche d’approche

Vêtements adaptés à la saison et à l’effort

Chaussures d’hiver

Lampe de poche ou lampe frontale

Si l’enneigement le permet, le trajet se fait en raquettes

Possibilité d’en louer auprès du guide s’annoncer à l’inscription .

English : RandoFondue façon trappeur

