Rando’gourmande et son marché de printemps Écurie Aurel’Horse Courcemont

Rando’gourmande et son marché de printemps

Écurie Aurel’Horse 216 Chemin Les Ragotteries Courcemont Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Une randonnée tout en se régalant !

Cette randonnée gourmande proposée par le centre équestre Aurel’Horse de Courcemont vous mènera à pied, à cheval ou à vélo dans les chemins autour de Courcemont.

Le départ se fera entre 10h30 et 12h de l’écurie Aurel’Horse à Beaufay.

A l’écurie, un marché de Printemps avec 15 exposants vous attend à l’abri sous le manège.

Tarifs 20€ par adulte et 14€ par enfant de moins de 12 ans

Inscription via Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/aurel-horse/evenements/randonnee-gourmande-et-marche-de-printemps

Parcours pédestre 12kms, parcours équestre et VTT 20kms

Infos et réservations auprès de Laura au 06 65 73 59 49 .

Écurie Aurel’Horse 216 Chemin Les Ragotteries Courcemont 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 65 73 59 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A hike while enjoying yourself!

L’événement Rando’gourmande et son marché de printemps Courcemont a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Maine Saosnois