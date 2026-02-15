Rando’gourmande et son marché de printemps Écurie Aurel’Horse Courcemont
dimanche 12 avril 2026.
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Une randonnée tout en se régalant !
Cette randonnée gourmande proposée par le centre équestre Aurel’Horse de Courcemont vous mènera à pied, à cheval ou à vélo dans les chemins autour de Courcemont.
Le départ se fera entre 10h30 et 12h de l’écurie Aurel’Horse à Beaufay.
A l’écurie, un marché de Printemps avec 15 exposants vous attend à l’abri sous le manège.
Tarifs 20€ par adulte et 14€ par enfant de moins de 12 ans
Inscription via Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/aurel-horse/evenements/randonnee-gourmande-et-marche-de-printemps
Parcours pédestre 12kms, parcours équestre et VTT 20kms
Infos et réservations auprès de Laura au 06 65 73 59 49 .
Écurie Aurel’Horse 216 Chemin Les Ragotteries Courcemont 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 65 73 59 49
