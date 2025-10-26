RAND’OLERON Départ de la salle polyvalente Le Grand-Village-Plage
RAND’OLERON
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-10-26 08:30:00
fin : 2025-10-26 16:00:00
2025-10-26
3ᵉ édition de la rand’oléron randonnées pédestres balisées 8, 15 et 21 km.
Départ de la salle polyvalente Boulevard de la plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 35 07 79 association@olerando.com
English :
3? edition of the rand’oléron: marked 8, 15 and 21 km hikes.
German :
ausgabe der rand’oléron: markierte Wanderungen von 8, 15 und 21 km.
Italiano :
3. edizione del Rand’Oléron: passeggiate segnalate di 8, 15 e 21 km.
Espanol :
3? edición del rand’oléron: paseos balizados de 8, 15 y 21 km.
