RAND’OLERON Départ de la salle polyvalente Le Grand-Village-Plage dimanche 26 octobre 2025.

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-26 08:30:00

fin : 2025-10-26 16:00:00

2025-10-26

3ᵉ édition de la rand’oléron randonnées pédestres balisées 8, 15 et 21 km.

Départ de la salle polyvalente Boulevard de la plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 35 07 79 association@olerando.com

English :

3? edition of the rand’oléron: marked 8, 15 and 21 km hikes.

German :

ausgabe der rand’oléron: markierte Wanderungen von 8, 15 und 21 km.

Italiano :

3. edizione del Rand’Oléron: passeggiate segnalate di 8, 15 e 21 km.

Espanol :

3? edición del rand’oléron: paseos balizados de 8, 15 y 21 km.

L’événement RAND’OLERON Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes