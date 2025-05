RANDOLYRIC – Panzoult, 25 mai 2025 16:00, Panzoult.

Début : 2025-05-25 16:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-25

Un voyage sensoriel unique au coeur du vivant… pour découvrir votre voix … En arpentant les chemins vous vous remettez en mouvement, reliés à vos rythmes, à la source et aux souffles qui appellent vos inspirations vocales. Avec les arbres détente, respiration libre, vous apprivoisez votre silence et ressentez le flux de vie qui vous traverse. Au fil d’improvisation, tout en vibration, la joie de se sentir vivant grandit là ! RandOlyric c’est cela le chant nature à l’oeuvre, tous sens ouverts ! 11 .

Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

A unique sensory journey to the heart of the living world? to discover your voice? As you follow the paths, you’ll get back in motion, connected to your rhythms, to the source and the breaths that call your vocal inspirations.

Eine einzigartige Sinnesreise ins Herz des Lebendigen? um Ihre Stimme zu entdecken? Während Sie auf den Wegen wandeln, kommen Sie wieder in Bewegung, verbunden mit Ihren Rhythmen, der Quelle und dem Atem, der Ihre Stimminspirationen ruft.

Un viaggio sensoriale unico nel cuore del mondo vivente per scoprire la vostra voce? Percorrendo i sentieri, tornerete in movimento, connessi ai vostri ritmi, alla sorgente e ai respiri che chiamano le vostre ispirazioni vocali.

Un viaje sensorial único al corazón del mundo vivo… para descubrir tu voz.. Recorriendo los senderos, volverás a ponerte en movimiento, conectado a tus ritmos, a la fuente y a las respiraciones que llaman a tus inspiraciones vocales.

