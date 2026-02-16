Rand’omelette Salle des Fêtes Charrin

Rand’omelette

Salle des Fêtes Le Bourg Charrin

2026-03-07 20:00:00

2026-03-07 23:30:00

2026-03-07

L’association les 1000 pattes organise une soirée Rand’omelette . À partir de 20h à la salle des fêtes, le Bourg. Menu Apéritif (offert), assiette de charcuterie, omelette, salade, fromage blanc, tartelette, café. Tarif 15€/adultes, 7€/enfants (- de 12ans). Inscriptions jusqu’au 28 février au 06 77 52 97 38 06 46 74 63 06 06 15 96 29 28 .

Salle des Fêtes Le Bourg Charrin 58300

