Rando’Miam Givrée Départ Gymnase Sainte-Ursule Luçon

Début : 2026-03-08 09:30:00

fin : 2026-03-08 10:00:00

2026-03-08

Rando’Miam Givrée de Luçon. 1ère Rando’Miam d’hiver organisée par l’OGEC de l’école de la Sainte-Famille de Luçon.

❄️ Cette année, on bouscule les habitudes !

La Rando’Miam se vit en plein hiver, un dimanche matin, pour une expérience gourmande… différente.

On marche, on partage une pause apéro sur le tracé, et on se retrouve au chaud dans le gymnase pour le repas à l’arrivée.

Une première à ne pas manquer !

1ère Rando’Miam Givrée de l’OGEC de l’école de la Sainte-Famille de Luçon

2 parcours 8 et 12 km

1 pause apéro sur le parcours, repas à l’arrivée

️ Menu vin chaud, jus de pomme, cake soupe à l’oignons tartiflette tartelette aux pommes

Vin en plus

Tarif

Adulte 17 €

Enfant (3 à 12 ans) 8 €

Départ entre 9h30 et 10h Gymnase Sainte-Ursule

Inscription avant le 1er mars (nombre de places limité)

Apportez vos couverts .

Départ Gymnase Sainte-Ursule Avenue Emile Beaussire Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 68 56 96 ogec@lucon-saintefamille.fr

English :

Luçon’s Rando’Miam Givrée. 1st winter Rando’Miam organized by the OGEC of the Sainte-Famille school in Luçon.

