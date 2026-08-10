Randonée découverte de l’abeille noire Rue Charles-Henry d’Ambray Saint-Honoré

Informations pratiques

Val-de-Scie

Balade découverte de l’abeille noire

Office de Tourisme Terroir de Caux 21 Place du Générale de Gaulle Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 14:00:00

fin : 2026-10-26 15:45:00

Date(s) :

2026-10-26

Dans le cadre du programme d’animations Croq’ ton Terroir, parcourez une petite balade de 3 km pour rejoindre les ruches et découvrir l’abeille noire, son rôle essentiel dans l’écosystème, ses caractéristiques et les raisons de son intérêt croissant en apiculture en compagnie de Pierre Lemesle, apiculteur.

Au cours de cette visite vous pourrez gouter le miel des ruches du conservatoire de l’abeille noire !

Sur réservation. .

Office de Tourisme Terroir de Caux 21 Place du Générale de Gaulle Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32

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English : Balade découverte de l’abeille noire

L’événement Balade découverte de l’abeille noire Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux