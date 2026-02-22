Randonée des écoles Mairie Bussière-Saint-Georges

Randonée des écoles

Mairie Le bourg du Haut Bussière-Saint-Georges Creuse

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

3 parcours de randonnée (6,10 et 20 km) avec ravitaillements et collation à l’arrivée.

Départ de 7h à 10h, suivant les parcours. .

Mairie Le bourg du Haut Bussière-Saint-Georges 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 39 19 70 ecolenvies@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonée des écoles

L’événement Randonée des écoles Bussière-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-02-20 par Creuse Confluence Tourisme