Randonée des écoles Mairie Bussière-Saint-Georges dimanche 22 mars 2026.
Mairie Le bourg du Haut Bussière-Saint-Georges Creuse
Tarif : – – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
2026-03-22
3 parcours de randonnée (6,10 et 20 km) avec ravitaillements et collation à l’arrivée.
Départ de 7h à 10h, suivant les parcours. .
Mairie Le bourg du Haut Bussière-Saint-Georges 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 39 19 70 ecolenvies@gmail.com
English : Randonée des écoles
