Randonée du Carnaval Montfort-le-Gesnois

Salle polyvalente Montfort-le-Gesnois Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Début : 2026-03-08 14:30:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Circuit sur une boucle semi-urbaine de 5 km pouvant être réduite à volonté.
Le rendez-vous est à la salle polyvalente de Montfort le Gesnois avec un départ à 14h30, 14h45 et 15h00. Des animations seront proposées aux enfants sur le parcours puis dans la salle.
Au retour, une crêpe sera offerte à tous les participants, enfants ou adultes.
Tarifs adultes et enfants 3 € .
Salle polyvalente Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire rando.montgesnoise@laposte.net
