Randonée du Carnaval Montfort-le-Gesnois

Circuit sur une boucle semi-urbaine de 5 km pouvant être réduite à volonté.

Le rendez-vous est à la salle polyvalente de Montfort le Gesnois avec un départ à 14h30, 14h45 et 15h00. Des animations seront proposées aux enfants sur le parcours puis dans la salle.

Au retour, une crêpe sera offerte à tous les participants, enfants ou adultes.

Tarifs adultes et enfants 3 € .

Salle polyvalente Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire rando.montgesnoise@laposte.net

