Randonnée 100% GR34 avec Horizons22 Plage de Launay Ploubazlanec
mercredi 5 août 2026 · Plage de Launay · Ploubazlanec
Informations pratiques
Ploubazlanec
Randonnée 100% GR34 avec Horizons22
Plage de Launay Lieu-dit Launay Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Randonnée d’environ 10 kilomètres au départ de la gare de Paimpol. Passage par la vieille ville et le port. Hammeau de Keroc’h, Perros Hamon, plage de Launay, panorama du Rohou et arrivée à la pointe de l’Arcouest. Tout au long du parcours de nombreuses informations sur le patrimoine naturel, historique et économique. Retour sur Paimpol par la navette BreizhGo compris dans le tarif. Vivez un moment culturel et sportif! .
Plage de Launay Lieu-dit Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 87 98 51
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English :
L’événement Randonnée 100% GR34 avec Horizons22 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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