Randonnée 2 jours Au pays des cailloux qui poussent Peumerit-Quintin

Lieu-dit Le Bourg Peumerit-Quintin Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Randonnée sur 2 jours avec Cicindèle

Menée par un guide nature passionné, cette randonnée vous fera cheminer à travers les collines, landes et vallées boisées du Centre Bretagne à la rencontre d’une flore et d’une faune encore préservées. Avec 12 13 kilomètres par jour d’une marche tranquille, sans grandes difficultés et où l’on s’arrête souvent pour observer, nous découvrirons les milieux naturels et le patrimoine historique des communes de Peumerit-Quintin, Lanrivain, Trémargat et enfin Kergrist-Moëlou.

Org. Cicindèle .

Lieu-dit Le Bourg Peumerit-Quintin 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

