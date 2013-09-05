Randonnée 5-9-13 km à Ardentes Ardentes
Randonnée 5-9-13 km à Ardentes Ardentes dimanche 29 mars 2026.
Randonnée 5-9-13 km à Ardentes
Rue Antoine Appolinaire Fée Ardentes Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Entre randonneurs ou en famille, venez découvrir les sentiers des écoles à Ardentes.
Trois parcours de 5-9-13 km Un ravitaillement pour les 9 et 13 km Un pot pour tous à l’arrivée.
Cette randonnée est organisée par l association des parents. Tous les bénéfices serviront aux voyages scolaires. 2 .
Rue Antoine Appolinaire Fée Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 17 33 10 capoupascap36@gmail.com
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English :
Whether you’re a hiker or a family, come and discover the school trails in Ardentes.
L’événement Randonnée 5-9-13 km à Ardentes Ardentes a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme