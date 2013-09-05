Randonnée 5-9-13 km à Ardentes

Rue Antoine Appolinaire Fée Ardentes Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Entre randonneurs ou en famille, venez découvrir les sentiers des écoles à Ardentes.

Trois parcours de 5-9-13 km Un ravitaillement pour les 9 et 13 km Un pot pour tous à l’arrivée.

Cette randonnée est organisée par l association des parents. Tous les bénéfices serviront aux voyages scolaires. 2 .

Rue Antoine Appolinaire Fée Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 17 33 10 capoupascap36@gmail.com

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English :

Whether you’re a hiker or a family, come and discover the school trails in Ardentes.

L’événement Randonnée 5-9-13 km à Ardentes Ardentes a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme