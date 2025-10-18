Randonnée 6km Défi sportif octobre rose Rue du Château Nérac

Comme chaque année, le CCAS Ville de Nérac organise, en partenariat avec l’association Albret Randonnées, le Déﬁ sportif Octobre Rose.

Pour aider la recherche, sensibiliser à se faire dépister, soutenir toutes les femmes qui luttent contre le cancer du sein.

Une randonnée de 6 km au départ de l’Esplanade du Château

Inscriptions sur place dès 8h30, collation puis départ à 9h

Participation 6 €. Les bénéﬁces seront intégralement reversés à “ACTION CANCER 47”

Pour plus de renseignements 0553976369 .

Rue du Château Esplanade du château Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 69

