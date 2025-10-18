Randonnée 6km Défi sportif octobre rose Rue du Château Nérac
Rue du Château Esplanade du château Nérac
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Comme chaque année, le CCAS Ville de Nérac organise, en partenariat avec l’association Albret Randonnées, le Déﬁ sportif Octobre Rose.
Pour aider la recherche, sensibiliser à se faire dépister, soutenir toutes les femmes qui luttent contre le cancer du sein.
Une randonnée de 6 km au départ de l’Esplanade du Château
Inscriptions sur place dès 8h30, collation puis départ à 9h
Participation 6 €. Les bénéﬁces seront intégralement reversés à “ACTION CANCER 47”
Pour plus de renseignements 0553976369 .
Rue du Château Esplanade du château Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 69
