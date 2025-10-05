Randonnée à Aurons Cimetière d’Aurons Salon-de-Provence

Randonnée à Aurons Cimetière d’Aurons Salon-de-Provence dimanche 5 octobre 2025.

Randonnée à Aurons

Dimanche 5 octobre 2025 de 8h à 13h. Cimetière d’Aurons Chemin de Saint-Pierre, 13121 Aurons Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 13:00:00

2025-10-05

Emprutant le GR6 depuis Aurons le sentier nous amène vers le Tallagard par le grand Bosquet.

Les aménagements réalisés au 19ème sicèle afin de cultiver sur tout tye de terres, même les plus pentues, afin de nourir une population grandissante restanques, puits, escalier volants, calades utilises tous la pierres sèches locales.



11,5km 250m D+



Contenu du sac à dos chaussure de trail ou de randonnée (basse ou haute), batons de marche si besoin, 1,5L d’eau par personne, barres énergétiques ou pates de fruit, lunette de soleil, casquette ou buff ou bob, coupe-vent, veste imperméable.



Rendez-vous au Parking du cimetière (43.662991; 5.154589) sur AURONS (ET NON PAS SALON-DE-PROVENCE) .

Cimetière d’Aurons Chemin de Saint-Pierre, 13121 Aurons Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60 accueil@visitsalondeprovence.com

English :

Following the GR6 from Aurons, the path takes us to Tallagard via the Grand Bosquet.

German :

Auf dem GR6 von Aurons aus führt uns der Weg über den großen Bosquet nach Tallagard.

Italiano :

Seguendo il GR6 da Aurons, il sentiero ci porta a Tallagard attraverso il Grand Bosquet.

Espanol :

Siguiendo el GR6 desde Aurons, el camino nos lleva a Tallagard por el Grand Bosquet.

L’événement Randonnée à Aurons Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Salon de Provence