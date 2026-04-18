Randonnée à Blangy-sur-Bresle

Zone de loisirs Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-06-06

Rendez-vous à 9h Parking du Camping Zone de loisirs de Blangy-sur-Bresle

Parcours de 10 à 12 kms.

Gratuit à la première randonnée de découverte !

Tarifs habituels 3.00€/randonnée Tarif Abonné 15.00€/année

Infos 07 67 03 16 38 (Guide Rando) .

Zone de loisirs Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 88 78 25 blangyloisirs@outlook.fr

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English : Randonnée à Blangy-sur-Bresle

L’événement Randonnée à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Aumale Blangy