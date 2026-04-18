Randonnée à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle
Randonnée à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle samedi 18 avril 2026.
Randonnée à Blangy-sur-Bresle
Zone de loisirs Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-06-06
Rendez-vous à 9h Parking du Camping Zone de loisirs de Blangy-sur-Bresle
Parcours de 10 à 12 kms.
Gratuit à la première randonnée de découverte !
Tarifs habituels 3.00€/randonnée Tarif Abonné 15.00€/année
Infos 07 67 03 16 38 (Guide Rando) .
Zone de loisirs Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 88 78 25 blangyloisirs@outlook.fr
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English : Randonnée à Blangy-sur-Bresle
L’événement Randonnée à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Aumale Blangy